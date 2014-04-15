У людей молодших 40 років безсоння збільшує ризик інсульту

Вчені з Медичного центру імені Чі Мей в Тайвані встановили, що безсоння є значущим чинником в розвитку інсульту у людей молодших 40 років, повідомляє агентство АМИ. У дослідженні брали участь 21 438 осіб, що страждають безсонням, і 64 314 осіб з нормальним режимом сну. Виявилося, що ризик розвитку інсульту для страждаючих безсонням вищий на 54%.

В групі досліджуваних з постійним або тривалим безсонням в наступні чотири роки підвищувався ризик виникнення інсульту. Особливо чітка кореляція між підвищенням ризику інсульту і безсонням спостерігалася в групі від 18 до 34 років. Автори підкреслюють, що їх дослідження допоможе привернути увагу до безсоння у молодих людей. Адже зазвичай молоді люди ігнорують проблему порушень сну.

Вчені впевнені в необхідності продовження подібних досліджень із залученням ще більшого числа учасників і охопленням більш тривалого часу для визначення довгострокових ризиків безсоння у різних груп пацієнтів.