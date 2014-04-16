Наслідки стресу передаються по спадковості

Вчені з Цюріхського університету досліджували вплив стресів на обмін речовин лабораторних тварин і вивчили вплив подібного впливу на їх потомство, передає Meddaily.ru з посиланням на The Telegraph. Дослідники порівняли мікроРНК мишей, що зазнали впливу на початку життя стресових факторів, з мікроРНК здорових мишей.

Під впливом стресових факторів у дорослих особин змінилася кількість декількох груп микроРНК. Вчені виявили, що і наступне покоління мишей зберігало риси поведінки батьків, пов'язані з перенесеним стресом. Незважаючи на те, що нащадки впливу стресових факторів не піддавалися. У наступному поколінні гризунів у особин був порушений метаболізм. І навіть третє покоління мишей виявляло ознаки депресивної поведінки.