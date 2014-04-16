Перша група крові знижує ризик рецидиву раку простати

У пацієнтів з першою (0) групою крові значно знижений ризик рецидиву раку простати після операції з видалення залози в порівнянні з пацієнтами з другою (А) групою крові. Результати дослідження, що вперше виявили наявність такого взаємозв'язку, були представлені на щорічному конгресі Європейської асоціації урологів (EAU), що проходив з 11 по 15 квітня в Стокгольмі, пише Медпортал.

«Золотим стандартом» терапії локалізованого раку простати є радикальна простатектомія, однак приблизно в 30 відсотках випадків протягом декількох років після операції відбувається рецидив захворювання, в тому числі на біохімічному рівні (підвищення рівня ПСА (простатспецифічного антигену) крові).

Група фахівців відділення урології Токійського медичного університету під керівництвом Йошіо Воно (Yoshio Ohno) спостерігала 555 японських пацієнтів з локалізованим раком передміхурової залози, яким була зроблена радикальна простатектомія в період з 2004 по 2010 рік. Середній період спостереження тривав 52 місяці (понад чотири роки). Було встановлено, що для пацієнтів з першою (0) групою крові ризик розвитку рецидиву хвороби на 35 відсотків нижчий, ніж для пацієнтів з другою (А) групою крові.

Як підкреслив Воно, подібний ефект виявлено вперше і тому потрібні подальші, більш широкомасштабні дослідження для підтвердження і пошуків практичного застосування в клінічній практиці.