Визначили найкращий час для плідної роботи

В ході дослідження Каліфорнійського університету в Ірвайні було встановлено найбільш невідповідний для роботи час - ним виявився передобідній відрізок часу, коли більшість працівників починає нудьгувати, і роздратована різними факторами, пише Scienceblog.ru.

Дослідження проводилося за участю аналітиків з Microsoft Research. Вчені прослідкували, як змінюється настрій працівників і наскільки сильно вони концентруються на роботі, коли виконують різні завдання, починаючи з розсилки електронних листів, закінчуючи читанням інформації з соцмереж. Глава дослідження Глорія Марк констатувала, що найбільше задоволення приносить людині механічна робота при мінімальній витраті розумової енергії: працівник почуває, що він виконав роботу, але при цьому не відчуває стрес і роздратування.

З'ясувалося, що найбільш концентровано співробітники роблять роботу промоутера в районі 11 ранку, а також з двох до трьох годин дня. Після трьох годин дня увага середньостатистичного працівника вже розсіюється.

Сумує і дратується робочий персонал не тільки перед обідом, але і відразу після нього, а найбільше цей ефект проявляється в понеділок. Будь-яка людина потребує деякого часу, щоб налаштуватися на роботу і зібратися з думками. Мало хто може з місця кинутися в кар'єр і плідно працювати до останньої години.

Вищевикладені висновки засновані на опитуванні порівняно невеликої кількості працівників - всього 32 співробітників Microsoft, але з різних підрозділів. Тим не менш, робота пророблена колосальна: на проект витрачено 1 500 годин, за цей час вчені зібрали і обробили 91 000 фрагментів інформації.