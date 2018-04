Американські біологи пояснили, чому у хворих на гепатит C ушкоджується печінка, йдеться в статті, опублікованій в науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), пише Газета.ру.

За їх словами, шкода печінки наноситься внаслідок того, що мітохондрії (органели, головна функція яких полягає в окисленні органічних сполук і використанні енергії в синтезі молекул АТФ) у клітинах, уражених вірусом, починають знищувати самих себе.

Через це печінці завдаються непоправні пошкодження.