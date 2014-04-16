Фізіологи вивчили роботу рецепторів нюху

Вчені вперше довели здатність деяких клітин генерувати відповідні сигнали на зовнішні збудники і передавати ці сигнали на нервові закінчення. Це відкриття можна вважати найважливішим проривом останнього часу в уже вивченому багажі людських почуттів.

Цьому відкриттю присвячена публікація в свіжому номері журналу Nature, повідомляє Scienceblog.ru. Дослідження проводилося фізіологами з Медичного центру при Колумбійському університеті. З цього моменту вченим відомі всі основні молекулярні і клітинні механізми, що відповідають за здатність людини сприймати звуки, зорові образи, смаки. Нюх довгий час залишався останнім «бастіоном», проникнути в який вчені змогли тільки зараз. Автори статті зробили відкриття, використовуючи оптогенетику: вони подразнювали окремі нервові клітини за допомогою лазера.

В основі нового відкриття лежать розташовані в епідермі клітини Меркеля, які утворюють з відростками чутливих нейронів синаптичні контакти. Тому вчені вже досить довго мали уявлення про здатність клітин Меркеля брати участь в роботі нюху. Відкритий вченими механізм пояснює, чому гарні запахи на кшталт духів формують таке сильне збудження.