Фізіологи вивчили роботу рецепторів нюху
Відкритий вченими механізм пояснює, чому гарні запахи на кшталт духів формують таке сильне збудження
Вчені вперше довели здатність деяких клітин генерувати відповідні сигнали на зовнішні збудники і передавати ці сигнали на нервові закінчення. Це відкриття можна вважати найважливішим проривом останнього часу в уже вивченому багажі людських почуттів.
Цьому відкриттю присвячена публікація в свіжому номері журналу Nature, повідомляє Scienceblog.ru. Дослідження проводилося фізіологами з Медичного центру при Колумбійському університеті. З цього моменту вченим відомі всі основні молекулярні і клітинні механізми, що відповідають за здатність людини сприймати звуки, зорові образи, смаки. Нюх довгий час залишався останнім «бастіоном», проникнути в який вчені змогли тільки зараз. Автори статті зробили відкриття, використовуючи оптогенетику: вони подразнювали окремі нервові клітини за допомогою лазера.
В основі нового відкриття лежать розташовані в епідермі клітини Меркеля, які утворюють з відростками чутливих нейронів синаптичні контакти. Тому вчені вже досить довго мали уявлення про здатність клітин Меркеля брати участь в роботі нюху. Відкритий вченими механізм пояснює, чому гарні запахи на кшталт духів формують таке сильне збудження.