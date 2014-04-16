Низький рівень цукру викликає агресію

Однією з причин гніву і роздратування може бути низький рівень цукру в крові. Цей показник впливає на здатність до самоконтролю, заявили вчені з Університету штату Огайо, пише Likar.info.

Вони спостерігали за стосунками в 107 сімейних парах. За допомогою опитувальника спочатку з'ясували, наскільки хороші стосунки в парі. Протягом 3-х тижнів в учасників вимірювали рівень глюкози в крові та показник роздратування між подружжям з допомогою спеціального експерименту.

Виявилося, що учасники з низьким рівнем глюкози проявляли агресію по відношенню до своїх других половинок вдвічі частіше, ніж люди з нормальними показниками. Це було справедливо і для сімей, в яких, в цілому, благополучні відносини.

Низький рівень глюкози пояснюється тим, що людина голодна. Вчені рекомендують не починати серйозні розмови, будучи голодним, щоб голод не провокував конфлікти.