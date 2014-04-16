Низький рівень цукру викликає агресію

14:01, 16 квітня 2014
Зарубіжні новини
2

Цей показник впливає на здатність до самоконтролю

Однією з причин гніву і роздратування може бути низький рівень цукру в крові. Цей показник впливає на здатність до самоконтролю, заявили вчені з Університету штату Огайо, пише Likar.info.

Вони спостерігали за стосунками в 107 сімейних парах. За допомогою опитувальника спочатку з'ясували, наскільки хороші стосунки в парі. Протягом 3-х тижнів в учасників вимірювали рівень глюкози в крові та показник роздратування між подружжям з допомогою спеціального експерименту.

Виявилося, що учасники з низьким рівнем глюкози проявляли агресію по відношенню до своїх других половинок вдвічі частіше, ніж люди з нормальними показниками. Це було справедливо і для сімей, в яких, в цілому, благополучні відносини.

Низький рівень глюкози пояснюється тим, що людина голодна. Вчені рекомендують не починати серйозні розмови, будучи голодним, щоб голод не провокував конфлікти.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter