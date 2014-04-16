У лікарів та авіадиспетчерів - найбільш розвинений мозок

У країнах з високим рівнем життя люди живуть довше і в цілому здоровіші, але і в найбагатших країнах люди похилого віку страждають від недоумства і втрати пам'яті. Вчені з'ясували, що зберегти ясність розуму в літньому віці допомагає не суспільний статус чи багатство, а робота на посаді, що вимагає інтенсивної розумової діяльності, пише Здоров'я.

Люди, від яких на роботі потрібне рішення нестандартних завдань і зосередженість, і після виходу на пенсію зберігають високий ментальний статус. Результати дослідження, проведеного в Університеті Колорадо, опубліковані в Journal of Occupational Health Psychology. Вчені тестували пам'ять людей різних професій, всього 4182 людини. Всі учасники дослідження були вірними своїй професії - пропрацювали на одному місці не менш як 10 років і нещодавно вийшли на пенсію.

Працівники «розумних» професій показали кращі результати в тестуванні пам'яті, і за показниками ментального статусу - вчені використовували тести, схожі на тести для діагностики слабоумства. Високий рівень пам'яті і когнітивних функцій зберігся у працівників і після виходу на пенсію. Звичайно, відбувалося поступове погіршення пам'яті, властиве літнім людям, але серед людей інтелектуальних професій цей процес йшов значно повільніше, ніж у людей, чия робота не пов'язана з розумовою діяльністю.

Список професій, які сповільнюють старіння мозку, виявився досить широким. У п'ятірку лідерів увійшли авіадиспетчери, лікарі, фінансові аналітики, вчені і педагоги. Як пишуть автори оригінального дослідження, саме ці професії вимагають постійних роздумів, аналізу, прийняття рішень, креативності у вирішенні завдань. Інтенсивні ментальні процеси не тільки змушують мозок оновлюватися на біохімічному рівні і ефективно вирішувати завдання в момент їх постановки, але і після відходу від роботи з щоденними завданнями зберігати когнітивний тонус.