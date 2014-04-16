Вчені розрахували формулу щасливої сім'ї

Дізнатися, наскільки щасливі дві людини, які живуть разом, можна, просто спостерігаючи за тим, як вони сплять, стверджують вчені. Вони провели дослідження найбільш популярних позицій для сну серед подружніх пар і з'ясували, що подружжя, які спали на відстані менше семи сантиметрів один від одного, були більш задоволені своїми відносинами, ніж ті, хто спав на відстані більше 70 сантиметрів, пише Meddaily.ru з посиланням на The Telegraph, посилаючись на результати опитування, проведеного в рамках Единбурзького міжнародного фестивалю науки.

Серед пар, які спали "щільно" один до одного, кількість задоволених стосунками становила 86%, в той час, як серед тих, хто вважав за краще спати на відстані, - лише 66%.

У 12% пар дистанція під час сну склала менше семи сантиметрів, а у 2% - понад 70 сантиметрів. 42% чоловіків заявили, що воліють спати, лежачи спина до спини, 31% - лежачи в одному напрямку і 4% - лежачи обличчям один до одного.

Крім того, з'ясувалося, що більш щасливими у шлюбі є подружжя, які протягом сну доторкаються тілами: з них задоволеність відносинами висловили 94%. В той час, як серед пар, які вважали за краще не торкатися під час сну, задоволених виявилося значно менше - лише 68%.