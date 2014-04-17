Менше солі - менше інфарктів та інсультів

Зниження кількості споживаної в світі харчової солі призвело до запобігання тисячі інфарктів і інсультів, пише портал 24СМИ з посиланням на публікацію в газеті Daily Mail. Пропагандистська кампанія про шкоду солі, що проходила в ряді країн з 2003 по 2011 роки, призвела до того, що споживання солі в світі скоротилося на 15%, з 9,5 до 8,1 грама на добу. Кількість смертей від серцево-судинних захворювань за той же період скоротилася на 40%.

"З точки зору громадського здоров'я, це блискуча політика, тому що люди стали стежити за тим, що вони їдять", - говорить британський професор Грем Макгрегор. Він зазначив, що переконувати людей стежити за своїм харчуванням набагато ефективніше, ніж лікувати їх. Департамент охорони здоров'я Великобританії, на його думку, має посилити тиск на виробників харчових продуктів, щоб ті стали додавати в свої продукти менше солі. Так як сіль підвищує кров'яний тиск, що, в свою чергу, є головною причиною серцево-судинних захворювань.