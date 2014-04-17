Параліч кінцівок можна повернути назад

Параліч, навіть частковий, повністю змінює життя людини. Паралізований не тільки вчиться заново виконувати всі прості дії, але відчуває втрату незалежності, серйозний емоційний і фізичний стрес; страждають всі системи органів. Групі вчених вдалося повернути параліч назад за рахунок електричних сигналів, що пропускаються через спинний мозок. У пілотному дослідженні брали участь лише чотири пацієнти, але при цьому у всіх відновилася здатність керувати ногами, пише Здоров'я.

Дослідження було проведено в Університеті Луїсвілля, США. Спочатку технологія стимуляції нервових шляхів у спинному мозку була створена для зменшення болю в спині. Поступово модифікуючи методику, вчені адаптували її для застосування при лікуванні паралізованих кінцівок.

Терапія полягає в пропущенні струму через хребет. Електроди хірургічно імплантовані в хребет і віддалено стимулюються електричним струмом. В результаті чотири людини, які були багато років повністю паралізовані нижче талії, змогли почати рухатися. Під час роботи стимулятора електричний струм, що проходить через хребет, активував нерви, в результаті чого пацієнти змогли довільно ворушити пальцями ніг, згинати ноги в гомілкостопі і в коліні.

Досі вважалося, що при параплегії, паралічі обох кінцівок, канали зв'язку між головним мозком і м'язами кінцівок руйнуються.

У всіх чотирьох чоловіків відновилися не тільки рухи ніг, але і функції контролю над сечовим міхуром, ерекція, контроль над випорожненням кишечника - ці функції також страждають при параплегії. Відновилася саморегуляція артеріального тиску і температури тіла нижче місця ураження.