Параліч кінцівок можна повернути назад
Групі вчених вдалося повернути параліч назад за допомогою електричних сигналів, що пропускаються через спинний мозок
Параліч, навіть частковий, повністю змінює життя людини. Паралізований не тільки вчиться заново виконувати всі прості дії, але відчуває втрату незалежності, серйозний емоційний і фізичний стрес; страждають всі системи органів. Групі вчених вдалося повернути параліч назад за рахунок електричних сигналів, що пропускаються через спинний мозок. У пілотному дослідженні брали участь лише чотири пацієнти, але при цьому у всіх відновилася здатність керувати ногами, пише Здоров'я.
Дослідження було проведено в Університеті Луїсвілля, США. Спочатку технологія стимуляції нервових шляхів у спинному мозку була створена для зменшення болю в спині. Поступово модифікуючи методику, вчені адаптували її для застосування при лікуванні паралізованих кінцівок.
Терапія полягає в пропущенні струму через хребет. Електроди хірургічно імплантовані в хребет і віддалено стимулюються електричним струмом. В результаті чотири людини, які були багато років повністю паралізовані нижче талії, змогли почати рухатися. Під час роботи стимулятора електричний струм, що проходить через хребет, активував нерви, в результаті чого пацієнти змогли довільно ворушити пальцями ніг, згинати ноги в гомілкостопі і в коліні.
Досі вважалося, що при параплегії, паралічі обох кінцівок, канали зв'язку між головним мозком і м'язами кінцівок руйнуються.
У всіх чотирьох чоловіків відновилися не тільки рухи ніг, але і функції контролю над сечовим міхуром, ерекція, контроль над випорожненням кишечника - ці функції також страждають при параплегії. Відновилася саморегуляція артеріального тиску і температури тіла нижче місця ураження.