Енергетики викликають у підлітків залежність

Вчені з Мічигану впевнені, що енергетичні напої не настільки нешкідливі, як це вважалося раніше. Згідно аналізу статистики, підлітки, які мають шкідливі звички, такі як куріння, вживання алкоголю і наркотиків, починали саме з енергетиків, пише lenta-ua.net.

Починаючи з кофеїнвмісних напоїв, підлітки переходили до більш небезпечних залежностей, які мали незворотний вплив на їх здоров'я. Після анкетування батьків таких підлітків з'ясувалося, що дорослі не достатньо уваги приділяють цій проблемі, вважаючи, що енергетики нешкідливі.

Вчені схильні вважати, що найчастіше тут проявляється прагнення до гострих відчуттів, і підлітки, що перебувають під впливом гормонів, не можуть тверезо оцінювати ситуацію і передбачати ризики.