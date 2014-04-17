Як уникнути втоми при виконанні роботи
15:20, 17 квітня 2014Зарубіжні новини
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Зацікавленість у тій справі, яку людина виконує, допомагає досягти успіху і не втомитися, стверджують американські вчені
Фото: УНІАН
Зацікавленість у тій справі, яку людина виконує, допомагає досягти успіху і не втомитися, стверджують американські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі Journal of Experimental Social Psychology, пише Газета.ру.
До такого висновку вони прийшли, провівши дослідження, в якому взяли участь 153 студенти.
Учасників дослідження змусили виконувати ряд інтелектуальних завдань і фізичні вправи, грунтуючись на анкетуванні, яке повинно було показати їх пріоритети.
Коли завдання відповідала пріоритету, учасник виконував його, втомлюючись менше, ніж його колеги, що і дозволило вченим зробити згаданий висновок.
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