Як уникнути втоми при виконанні роботи

Зацікавленість у тій справі, яку людина виконує, допомагає досягти успіху і не втомитися, стверджують американські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі Journal of Experimental Social Psychology, пише Газета.ру.

До такого висновку вони прийшли, провівши дослідження, в якому взяли участь 153 студенти.

Учасників дослідження змусили виконувати ряд інтелектуальних завдань і фізичні вправи, грунтуючись на анкетуванні, яке повинно було показати їх пріоритети.

Коли завдання відповідала пріоритету, учасник виконував його, втомлюючись менше, ніж його колеги, що і дозволило вченим зробити згаданий висновок.