Зачаті під час епідемій діти стійкі до всіх хвороб

Зачаті під час глобальних епідемій діти стійкі до всіх хвороб, стверджують шведські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі PLoS ONE, пише Газета.ру.

До такого висновку вони дійшли, проаналізувавши дані щодо епідемій кору і віспи в канадському Квебеку в XVIII столітті.

Зокрема, дослідникам вдалося встановити, що діти, зачаті під час епідемій, жили довше, ніж інші люди, а також рідше хворіли.

На думку дослідників, на підвищення їх імунітету вплинув стан батьків, які чинили опір хворобі. Тобто йдеться про своєрідний природний добір.