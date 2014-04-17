Зачаті під час епідемій діти стійкі до всіх хвороб
15:38, 17 квітня 2014Зарубіжні новини
3
Діти, зачаті під час епідемій, жили довше, ніж інші люди, а також рідше хворіли
Фото: УНІАН
Зачаті під час глобальних епідемій діти стійкі до всіх хвороб, стверджують шведські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі PLoS ONE, пише Газета.ру.
До такого висновку вони дійшли, проаналізувавши дані щодо епідемій кору і віспи в канадському Квебеку в XVIII столітті.
Зокрема, дослідникам вдалося встановити, що діти, зачаті під час епідемій, жили довше, ніж інші люди, а також рідше хворіли.
На думку дослідників, на підвищення їх імунітету вплинув стан батьків, які чинили опір хворобі. Тобто йдеться про своєрідний природний добір.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter