Замість баранини британцям продають яловичину і індичатину

Дослідження Агентства з харчових стандартів Великобританії показали, що майже третина страв на винос з бараниною, що продаються в країні, містять інші, більш дешеві види м'яса. Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на Agence France-Presse.

У 43 із 145 перевірених зразків страви на винос нібито з бараниною були виявлені яловичина, м'ясо курки або індички. 25 з них складалися винятково з яловичини. Тим не менш жоден із зразків, узятих з липня по грудень минулого року, не містив конину.

«Заміна баранини на більш дешеві сорти м'яса неприйнятна», - заявив представник FSA Ендрю Родос.