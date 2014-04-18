Обстановка впливає на смак їжі і напоїв

Фахівці з харчування вже не раз проводили дослідження, присвячені тому, що сприйняття смакових якостей їжі залежить від багатьох сторонніх чинників. Вже повідомляли, що на смак їжі впливає колір посуду, а на смак напоїв може вплинути навколишня обстановка. Про нове дослідження повідомляє Meddaily.ru з посиланням на Російську службу BBC.

Так, з'ясувалося, що відчуття смаку алкоголю підсилюють скрипуча підлога, звук і аромат полін, що горять в каміні, і низькі звуки контрабаса. Виробники їжі і пиття тут же взялися за освоєння нового поля в гастрономічній науці.

Новий напрямок в науці про харчування отримало назву "нейрогастрономія". Так його назвав професор Чарльз Спенс, який керує дослідницькою лабораторією в Оксфордському університеті. "Нейрогастрономія" заснована на тому факті, що все, що ми п'ємо або їмо, проходить через всі органи чуттів. "Ми бачимо їжу, ми чуємо їжу, ми куштуємо їжу і ми відчуваємо їжу. Всі органи чуттів працюють разом", - говорить професор.

Професор Спенс, наприклад, виявив, що він може змінити те, як відвідувачі знаменитого лондонського ресторану сприймають фірмову страву - морозиво з яєшнею та беконом. Під звуки курчат, які пищать, і сковорідки, яка шкварчить, гості помітили в морозиві більше його яєчно-м'ясну складову, ніж молочну.