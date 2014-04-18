Кава не підвищує тиск

Американські вчені спростували головний постулат про вплив кави на організм. Виявляється, цей напій не підвищує тиск, як багато хто думає.

Той факт, що регулярніше споживання кави загрожує підвищенням тиску, був спростований американськими вченими з Державного університету здоров'я в Новому Орлеані, пише Orthodox.od.ua.

Фахівці проаналізували відомості про 170000 американців, у яких прийом кави став регулярною (щоденною) звичкою і уважно вивчили стан їх здоров'я за 33-річний період життя.

В результаті свого дослідження вчені прийшли до висновку, що навіть випиваючи більше трьох чашок кави в день, ми не ризикуємо підвищенням тиску. Дослідники стверджують, що на зв'язок між кавою і гіпертонією впливає ряд факторів, таких, як індивідуальні особливості організму, генетичний фон і спадковість людини.

Власне гіпертонію провокує не кава, а моменти, що впливають на пристрасть людини до кави. Якщо людина випиває 12 чашок в день і при цьому нормально не спить, то саме останнє і призведе до проблем зі здоров'ям, констатують фахівці.