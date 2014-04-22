Цілющі властивості чаю

Користь вживання різних сортів чаю доведена численними дослідженнями. Однак кожен сорт діє на людину по-своєму.

Так, зелений чай містить велику кількість галлат епігаллокатехіну (EGCG). Ця речовина сприяє профілактиці цілого ряду захворювань, у тому числі різних типів раку (рак сечового міхура, молочної залози, легень, шлунка), а також хвороби Альцгеймера. Крім того, він сприяє зниженню стресу і спалюванню жиру. Завдяки цьому зелений чай вважається кращим для схуднення, пише The Times of India.

Найбільш популярний у світі чорний чай містить велику кількість кофеїну. Різні дослідження показали, що цей сорт чаю знижує ризик інсульту, а також ефективний для очищення легенів курців від токсинів.

Ще один "дієтичний" чай - китайський улун - сприяє виведенню тригліцеридів і, отже, теж добре допомагає в зниженні ваги.

Білий чай відноситься до видів чаю, які піддаються мінімальній обробці, тому він має високий рівень антиоксидантів. Вони запобігають ушкодженню клітин вільними радикалами. Завдяки цьому, регулярне вживання білого чаю допомагає знизити ризик розвитку раку. Крім того, цей сорт допомагає нормалізувати тиск і знизити рівень холестерину.

Пуер - також корисний при проблемах з холестерином. Крім того, він благотворно впливає на психічне здоров'я.

Трав'яні чаї являють собою поєднання сухофруктів, квітів і трав і, в залежності від складу, мають різні властивості - від поліпшення сну до лікування гіпертензії.

Меддэйли