Захворюваність на меланому у Великій Британії за 40 років зросла у 5 разів

Захворюваність на меланому у Великій Британії з 70-х років зросла у понад 5 разів. Зараз на кожні 100 тис. населення припадає 17 нових випадків меланоми в рік, тоді як 40 років тому їх фіксувалося 3 на 100 тис., повідомляє BBC.

Ще більш вражаючим виявилося зростання абсолютного числа виявлених пацієнтів з меланомою. Зараз у Великій Британії щорічно фіксується понад 13 тис. нових випадків цього онкологічного захворювання, тоді як в середині 70-х цей показник становив близько 1,8 тис. Більше того, меланома увійшла в п'ятірку найбільш поширених видів раку: щорічно від неї помирає понад 2 тис. пацієнтів.

На думку британських епідеміологів, зростання захворюваності на меланому пов'язане з підвищенням популярності туристичних поїздок в південні європейські країни, а також зі зловживанням соляріями.