Pfizer готова купити AstraZeneca за 101 млрд доларів

У британських ЗМІ з'явилася інформація про намір Pfizer купити фармвиробника AstraZeneca за 101 млрд доларів. Після неформальних переговорів AstraZeneca відхилила пропозицію американського фармвиробника, однак, на думку аналітиків, останній може ще раз спробувати переконати керівництво компанії продати акції, пише видання Sunday Times.

Обидві компанії відмовилися прокоментувати інформацію про можливу операцію, але ринкові експерти впевнені, що чутки про можливе злиття компаній правдиві. Якщо придбання відбудеться, то ця угода стане однією з найбільших на фармацевтичному ринку.

Поточна вартість AstraZeneca оцінюється у 80,6 млрд доларів, отже Pfizer доведеться заплатити 20-відсоткову надбавку до ціни акцій. Незважаючи на солідну суму, аналітики прогнозують у разі укладення угоди швидке зростання доходів Pfizer, так як AstraZeneca має ряд перспективних розробок в області лікування онкологічних та автоімунних захворювань, а також практично не має боргів.

Ремедіум