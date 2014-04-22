Куріння "вбиває" нирки

Як стверджують учені із США, куріння помітно підвищує ризик розвитку раку нирки.

Дослідники і раніше звертали увагу на той факт, що при розтині трупів людей, які померли від раку нирки, у ниркових тканинах фіксували підвищені рівні свинцю.

Вченим з медичного коледжу при університеті штату Пенсільванія (Penn State College of Medicine) вдалося довести, що підвищення рівня свинцю в організмі помітно підвищує ризик розвитку нирковоклітинного раку і що надмірна кількість свинцю надходить в організм з тютюновим димом.

Автори дослідження вивчали медичні дані 30 000 чоловіків різного віку (від 50 до 69 років), жителів Фінляндії. Всі учасники дослідження були курцями з різним стажем. Тривалий експеримент розпочався ще у другій половині 80-х років минулого століття і тривав понад 20 років. Всі учасники періодично здавали кров для проведення аналізів.

За період дослідження нирковолітинний рак був діагностований у 154 учасників. Порівняння їх показників крові з даними 308 здорових членів групи показало, що у хворих на рак нирки рівень свинцю в крові був, як правило, вище, ніж у учасників з контрольної групи.

Вчені стверджують, що у людей з підвищеним рівнем свинцю в крові (що в звичайних умовах може бути одним з наслідків куріння) ризик розвитку ниркоклітинної карциноми, найбільш поширеним різновидом раку нирки, зростає не менш ніж у 2 рази.

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