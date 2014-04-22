Температура в офісі істотно впливає на працездатність

Якщо працівнику в офісі занадто прохолодно або спекотно, то показники його роботи дуже падають, пише Meddaily.ru з посиланням на Kakmed.com. Це було встановлено дослідниками з Лейденського університету в Нідерландах.

Фахівці з Голландії стверджують, що звичка до певних температурних умов повинна враховуватися при прийомі на роботу кваліфікованих співробітників. Комфортна температура повітря сприяє хорошій розумовій роботі, і навпаки. Особливо температурний режим впливає на робочу пам'ять, що відповідає за зберігання і обробку інформації в короткостроковий період.

В експерименті, проведеному голландцями, взяли участь дві групи добровольців: "теплолюбні" розумові працівники та поціновувачі прохолоди. Всі учасники виконували тестові завдання для визначення стану короткочасної пам'яті. Тестування проходило при різних температурах: 25, 15 і 20 градусів за Цельсієм. З'ясувалося, що робота при температурі, комфортній для випробуваного, сприяє кращій дії короткочасної пам'яті. І навпаки, коли любителя прохолоди поміщали в тепло, а "теплолюбних" в холод, показники робочої пам'яті добровольця погіршувалися.