Лікарі скаржаться на інтернет: він виростив нове покоління самодіагностів

У сучасної медицини з'явився новий найлютіший ворог - інтернет. Про це говорять результати опитування, проведеного серед медиків. Вони зазначають, що у світі зростає кількість людей, що використовують Мережу для пошуку симптомів і навіть для самолікування.

Це нове покоління іпохондриків довіряє інтернет-форумам більше, ніж фахівцям, що серйозно ускладнює їх взаємодію і, як наслідок, роботу останніх, пише Meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Інтернет-видання посилається на недавнє опитування, проведене в 27 містах. У ньому взяли участь 650 лікарів. 44% з них заявили, що їх пацієнти "перевантажені медичною інформацією", яку черпають в Мережі. 37% повідомили, що багато пацієнтів вважають себе експертами в медицині.

Половина опитаних лікарів зізналася, що з поширенням інтернету їх взаємодія з пацієнтами стала більш "важкою". При цьому переважна більшість (понад 90%) медиків повідомила, що порівнюючи свої симптоми у Мережі, пацієнти схильні припускати у себе найгірші з можливих недуг.