Білорусів закликали до активного способу життя і здорового харчування

Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав білорусів не тільки не труїти себе іноземними продуктами, а й відмовитися від традиційного «вітчизняного» поєднання картоплі з м'ясом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це Лукашенко сказав, звертаючись з посланням до білоруського народу і Національних зборів.

«Я, звичайно, багато що і сам скуштував. Але перепрошую, навіщо їсти м'ясо з картоплею? Навіщо ти на ніч жереш картоплю з м'ясом? Як ти спатимеш?», - обурився Лукашенко.

Він з жалем констатував, що в країні не цінується здоровий спосіб життя. «Спортом ми не хочемо займатися, жеремо аби що і абияк. Самі себе труїмо», - відзначив Лукашенко.

Він вважає, що «їсти треба лише свої продукти, у жодному разі не треба харчуватися іноземним».