Сміх знімає стрес і покращує пам'ять

Люди винайшли чимало способів нагадувати собі про щось важливе - від зав'язування вузликів на носових хустках до написання "нотаток" на руках. Однак, можливо, існує більш простий спосіб. На думку вчених, поліпшити пам'ять можна за допомогою сміху. Він знижує рівень стресу, який чинить на пам'ять негативний вплив, передає Meddaily.ru з посиланням на ABC News.

Вчені Університету Лома Лінда в Каліфорнії провели таке дослідження: групі з 20 здорових дорослих людей протягом 20 хвилин демонстрували веселе відео. Друга група з такої ж кількості учасників в цей час нічого не дивилася, а просто чекала своєї черги.

Після цього учасники обох груп пройшли тест на пам'ять і здали зразки слини, щоб визначити рівень вмісту гормону стресу кортизолу. У результаті з'ясувалося, що у тих учасників експерименту, хто дивився відео і, відповідно, сміявся, результати тесту пам'яті були кращі, а рівень кортизолу - значно нижчий.

Це сталося тому, що сміх підвищує рівень ендорфінів в організмі. В результаті в мозок потрапляє більше гормону допаміну, який дає відчуття радості. Це, в свою чергу, призводить до зміни активності мозкових хвиль і благотворно впливає на пам'ять, кажуть дослідники.