При митті рук "змивається" поганий настрій і погані думки

Миття рук виявилося корисним для психіки. При проведенні експериментів вченими була помічена цікава особливість в поведінці людей, пов'язана з миттям рук, повідомляє lenta-ua.net.

Психологи прийшли до висновку, що мити руки людині потрібно не тільки у відповідності з фізичної гігієною, але ще і для очищення ментальної сфери.

Група німецьких фахівців, які вивчали психологічний ефект такої рутинної процедури як миття рук, звернула увагу під час дослідів на наступне.

Коли учасникам експерименту пропонувалося вирішити свідомо не вирішувану задачу, що призводило до провалу і викликало пригнічений психологічний стан, - ті після цього інтуїтивно мили руки. Половина випробовуваних, які не справлялися з важким тестом, одразу після програшу захотіла помити руки.

Примітно, що на пропозицію знову спробувати себе і спробувати вирішити завдання, саме учасники, які вимили руки, були налаштовані оптимістично і висловилися про те, що тепер їх може чекати успіх. У той же час інша частина випробовуваних не захотіли знову відчувати стрес, і відмовилися повторювати тест.

Вчені вважають, що миття рук може грати роль засобу психологічної розрядки, способу очиститися не тільки тілесно, але й духовно.

Показово, що вчені в Мічигані прийшли до тих же висновків, що і німецькі психологи.

"Миття рук допомагає зняти ті невеликі стреси, яким піддаються люди кожен день: суперечки, прийняття важливих рішень, втома від рутини", - висловили свою точку зору експерти з США. На їх думку, ця водна процедура дозволяє знизити гостроту такого складного душевного стану як когнітивний дисонанс.