Жінки важче переносять нещасне кохання, ніж чоловіки

Чоловіки і жінки по-різному реагують на невдалі стосунки, причому не тільки у дорослому житті, але і в підлітковому віці. Дослідження за участю більш як 5300 школярів показало, що дівчата переносять негативний досвід взаємин з протилежною статтю більш болісно, ніж юнаки, пише Meddaily.ru з посиланням на The Times of India, посилаючись на публікацію в журналі Journal of Health and Social Behavior.

Її автором є доцент кафедри соціології в Університеті Нью-Мексико Брайан Сольєр. Він керувався даними, отриманими в ході опитування, коли школярам пропонувалося поділитися своїми уявленнями про "ідеальні" стосунки з допомогою карток, на яких зображувалися їх різні етапи - від поцілунку до сексу. Школярам також пропонувалося розмістити ці події в тому порядку, в якому, за їх уявленням, вони повинні відбуватися.

Через рік дослідники провели повторне опитування з тією різницею, що тепер учнів попросили відтворити з допомогою карток ті відносини, які у них сталися за минулий час. Обидва рази вчені проводили дослідження психічного здоров'я школярів.

Як з'ясувалося, наслідки нещасної любові для психічного здоров'я дівчаток виявилися більш серйозними, ніж у хлопчиків. У школярок, які пережили нещасну любов, виявили підвищення ризику розвитку психічних розладів, у тому числі високий ризик тяжкої депресії, думки про суїцид і спроби суїциду.

На думку Сольєра, така реакція пов'язана з особливою значущістю романтичних відносин для ідентичності дівчат, на відміну від юнаків. "Романтичні відносини тісно пов'язані з тим, як дівчата думають про себе - добре чи погано, тому негативний досвід є для них особливо руйнівним в плані емоційного благополуччя", - пояснює учений. У той же час, за його словами, для ідентичності хлопчиків романтичні стосунки не так важливі, тому вони переживають сердечні невдачі простіше.