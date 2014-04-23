Пробіотики не несуть жодної користі здоров'ю?

Група вчених із США і Німеччини прийшла до висновку, що пробіотики необов'язкові для здоров'я організму. Як показали результати дослідження, в кишечнику жителів Танзанії відсутні біфідобактерії, які є ключовим елементом пробіотичних культур, однак при цьому у них рідко зустрічаються захворювання товстої кишки, пишуть Подробности.

Прийнято вважати, що для відновлення нормальної мікрофлори кишечника, наприклад, після курсу прийому антибіотиків або у зв'язку з виникненням кишкової інфекції, корисно вживати продукти, що містять пробіотики, такі як йогурти і кисломолочні напої. Тим не менш, на думку вчених, не всім людям вони необхідні, щоб залишатися здоровими. Також останні дослідження показали, що пробіотики не приносять користь при дитячих кольках.

Досі дослідження мікрофлори кишечника в основному були зосереджені на людях, які живуть в промислово розвинених країнах, які споживають їжу з високим вмістом цукру, солі та жиру. Так, з'ясовано, що західна дієта змінила склад і співвідношення бактерій в кишечнику, зробивши мікрофлору більш бідною і одноманітною. Також в даний час виявлено зв'язок між різноманітністю кишкової мікробіоти і такими захворюваннями, як, наприклад, хвороба Крона, коліт і рак товстої кишки.

Також в кишковій мікрофлорі у народу Хадза був виявлений великий відсоток трепонем, які є патогенними і викликають такі захворювання, як сифіліс, пародонтит і системний червоний вовчак. Тим не менш, у них практично не зустрічаються аутоімунні розлади, ожиріння або цукровий діабет, які вважаються пов'язаними з дисбактеріозом кишечника.

"Нам слід переглянути наші уявлення про те, що вважати здоровим і нездоровим, оскільки відмінності у складі та співвідношенні бактерій кишечника залежать насамперед від дієти", - зазначила головний автор дослідження Алісса Кріттенден.

За її словами, отримані дані можуть допомогти в розумінні того, як різні види бактерій взаємодіяли до початку виробництва пробіотиків в промислових масштабах і їх повсюдного вживання.