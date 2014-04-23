Злочинна поведінка не пов'язана зі психічними захворюваннями - учені

Дослідники проаналізували 429 злочинів, скоєних 143 правопорушниками з трьома основними видами психічних захворювань і виявили, що лише 3% злочинів були безпосередньо пов'язані з симптомами тяжкої депресії, 4 % - з симптомами шизофренії і 10 % - з симптомами біполярного розладу, пише Meddaily.ru з посиланням на Medical Insider.

Дослідження було проведено в Міннеаполісі, в ньому брали участь засуджені з діагностованими психічними розладами. Дослідження не виявило в більшості випадків прямого зв'язку між злочинною поведінкою і симптомами психічного захворювання. Дві третини злочинців із симптомами психічних захворювань вчинили злочини з інших причин, наприклад, бідність, безробіття, бездомність і токсикоманія.

У Сполучених Штатах понад 1,2 мільйона людей з психічними захворюваннями знаходяться в місцях ув'язнення. Злочин вважається пов'язаним з симптомами психічного захворювання, якщо саме ці симптоми призвели до злочину. Деякі учасники експерименту описали свій настрій під час злочину як "маніакальний", навіть якщо вони, можливо, просто були злі чи зловживали наркотиками і алкоголем.