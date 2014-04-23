Вчені розробили вакцину проти раку нирок

Один з найпоширеніших видів раку нирок - карцинома. Якщо у пацієнта з таким діагнозом починають утворюватися метастази, його шанси вижити різко скорочуються. На цій стадії променева, хіміо - та імунотерапія можуть не працювати.

Працівники фармацевтичної компанії Immatics Biotechnologies GmbH знайшли спосіб боротьби з цією проблемою. Внаслідок тривалих розробок і випробувань з'явилася перша вакцина проти раку нирок - IMA901. Вона включає в себе десять білків, які виробляються карциномою в ході росту.

Введення вакцини давало потужну імунну відповідь - починалося вироблення антитіл проти раку і активованих лейкоцитів. На даний момент успішно проведено дві стадії клінічних випробувань.

Вчені заявили, що їм вдалося виявити біомаркери, за якими можна передбачити ефективність IMA901 у окремої людини. Наприклад, наявність апопротеїну А-I і хемокіну-ліганду СС 17, що свідчить про кращу імунологічну реакцію і збільшення показників виживаності.

Зараз проводиться фінальна стадія випробувань вакцини. Якщо все пройде успішно, засіб найближчим часом потрапить до лікарів.

med2.ru