Медики рекомендують бігати не більше 3-х годин на тиждень
13:50, 23 квітня 2014Зарубіжні новини
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Згідно з новими дослідженнями фахівців із США, люди, які бігають підтюпцем від двох до трьох годин на тиждень живуть довше, ніж фанатики бігу або ті, хто повністю відмовився від подібних тренувань
Передбачається, що це пов'язано з навантаженнями на серцево-судинну систему. Всього в експерименті Науково-дослідного інституту серця (штат Пенсільванія) взяло участь майже 4 тисячі бігунів.
В ідеалі темп 3-х годинного бігу повинен бути повільним або помірним. Систематичні заняття бігом дозволяє знизити вагу тіла і зміцнити організм. Головне дотримуватися правил тренування, які роблять вас більш стійкими до стресів і допомагають активізувати роботу серця, судин і легень.
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