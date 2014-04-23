Медики рекомендують бігати не більше 3-х годин на тиждень

Передбачається, що це пов'язано з навантаженнями на серцево-судинну систему. Всього в експерименті Науково-дослідного інституту серця (штат Пенсільванія) взяло участь майже 4 тисячі бігунів.

В ідеалі темп 3-х годинного бігу повинен бути повільним або помірним. Систематичні заняття бігом дозволяє знизити вагу тіла і зміцнити організм. Головне дотримуватися правил тренування, які роблять вас більш стійкими до стресів і допомагають активізувати роботу серця, судин і легень.

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