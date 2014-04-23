Google створить лінзи для сліпих людей

В той час як вбудована камера обробляє зображення, мікрочіп, пов'язаний з пристроєм, аналізує дані та інформує власника про будь-які об'єкти, що можуть наближатися - машину, тварину чи людину. Також система може розпізнавати обличчя і зв'язуватися через бездротовий зв'язок з мобільним телефоном.

В даний момент проект зі створення «розумних» контактних лінз - на стадії розробки, проте сама ідея вже запатентована. У компанії вважають, що дана розробка може полегшити життя майже 200 млн осіб, що мають серйозні проблеми із зором.

Варто зазначити, що для Google це не перший «революційний» проект. Раніше компанія повідомляла про розробки спеціальних лінз для діабетиків, які аналізують через сльозу рівень цукру в крові.

Медікус