По електроенцефалограмі можна буде читати думки

Відтоді, як з'явилися магнітно-резонансні томографи, дослідники людського мозку поблажливо ставляться до електроенцефалограми, вважаючи, що особливо детальної інформації з неї не вичавиш. Частоту електромагнітних коливань, що генеруються мозком, як і раніше, активно використовують у своїх дослідженнях ті вчені, які працюють з тваринами: адже їм, на відміну від людей, можна імплантувати електроди в нервову тканину, і це виявляється дешевше і точніше, ніж МРТ, пише Здоров'я.

Дослідники з Норвезького Університету Науки і Технології продемонстрували, що синхронні коливання частотою 20-40 герц виникають у двох ділянках мозку, коли мова йде про асоціативний зв'язок між запахом і конкретним місцем. Ми всі знаємо, як певний запах пробуджує спогади: запах мокрого листя - про золотий осінній ліс, запах морської солі і водоростей - про тепле узбережжя. Тепер вчені з'ясували, як формуються ці спогади.

Дослідники створили незвичайне завдання для щурів, щоб вивчити формування навчання за допомогою запаху. У клітках був встановлений стенд з отвором, куди гризун міг просунути ніс, щоб вдихнути певний запах. Після тесту щур йшов у своїх справах і знаходив в іншій частині клітки винагороду - їду в одній з двох однакових мисочок, що розрізняються тільки місцем розташування. Протягом трьох тижнів щурів привчали до думки про те, що перший запах означає, що їжа буде в лівій мисочці, а другий - в правій.

Після етапу навчання у 85% випадків щури відразу прямували до правильної мисочки. Але вченим було мало виявити асоціацію запах-місце за поведінкою гризунів. В мозок кожної експериментальної тварини вживили по 16 пар електродів. Електроди передавали інформацію про активність мозку, і з'ясувалося, що в процесі навчання щурів дві зони мозку стали активуватися одночасно з частотою 20-40 Герц, чого раніше не було: навчання сформувало між ними асоціацію. Ці зони - латеральна энторинальна кора і зона гіпокампу під назвою CA1. Гіпокамп вважається зоною мозку, відповідальною за формування пам'яті.

На початку експериментів, поки щури не навчилися впізнавати запах, синхронності в роботі зон мозку не було. Так вчені показали утворення асоціації між запахом і уявленням про місце в просторі: коли щур відчуває запах, одночасно виникає спогад про розташування мисочки з їжею. При цьому частина нервових клітин реагувала на один запах, частина - тільки на другий, а значить, в процесі бере участь пам'ять.

Це не перший раз, коли вчені бачать формування асоціації в мозку в формі синхронізації сигналів від нервових клітин, але вперше показано виникнення асоціацій з пам'яттю, записаною в гіпокампі. Нові дані підтверджують уявлення про те, що саме синхронна коливальна активність нервових центрів формує струнку симфонію роботи головного мозку. У перспективі це дозволить реєструвати, які запахи викликають спогади у людей, що може бути корисно, наприклад, для перевірки того, чи був підозрюваний на місці злочину.