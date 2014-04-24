Прагнення до щастя закладено в людині генетично і на 50% визначається її спадковістю, показали дослідження. Ще 10% відчуття щастя залежать від зовнішніх обставин.

Однак на 40% відчуття щастя залежить від самоконтролю. Тому якщо людина хоче бути щасливою, вона може сама підвищувати свій рівень щастя, пише Meddaily.ru, посилаючись на поради письменниці Соні Любомирських, викладені нею в книзі "Як стати щасливим".

По-перше, радить Соня, не варто шукати джерела щастя зовні. Це може зашкодити вашому внутрішньому спокою. Краще сфокусуватися на керуванні своїм емоційним станом, вибираючи відчуття щастя.

Ще один ключ до щастя - це погана пам'ять, цитує Соня слова американської письменниці Рити Мей Браун. Вона радить не тримати образу, якщо з вами вчинили погано. "Прощення не завжди дається легко, але гнів і образа шкідливі для вашої власної особистості".

По-третє, радить письменниця, бережіть себе, не забувайте доглядати за собою: їсти здорову їжу, регулярно займатися спортом і висипатися. Все це дозволить вам поліпшити розумові здібності і підвищить продуктивність. Крім того, хороший сон дозволить краще запам'ятовувати приємні моменти і легше забувати негативні.

Дослідження також показали, що спілкування з друзями і близькими є одним з важливих чинників щастя. Тому, не варто нехтувати тими, хто вам дорогий, радить автор, відзначаючи, що витрачати час варто лише на тих, хто по-справжньому важливий для нас, оскільки "поверхневі знайомства" зменшують радість.

П'ята порада: не порівнюйте себе з оточуючими. Це не зробить вас щасливішим. Швидше навпаки. Постійні порівняння з людьми, які розумніші, привабливі або успішніші, посилять невдоволення собою і своїм життям.

Також автор радить не зациклюватися на собі і іноді робити щось хороше і для інших.

Також не варто зациклюватися на минулому: з нього треба робити уроки, але треба жити сьогоденням.

Почуття подяки також збільшує відчуття щастя. Щоб навчитись бути вдячним, можна завести зошит і кожен день записувати туди три приємних події, за які нам хочеться подякувати долі. Дослідження показали, що це підвищує рівень задоволеності життям і зменшує депресію.

І, нарешті, останнє - не бійтеся. Побоювання, що щось може чи не може статися, притаманні людині у всі часи. Однак щасливі люди здатні зробити перший крок до втілення своєї мрії. Так що, про що б ви не мріяли, не чекайте, що все станеться само собою, - дійте!