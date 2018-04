Гострий апендицит у дітей запропонували лікувати антибіотиками

У дітей з неускладненим гострим апендицитом хірургічне втручання може бути цілком ефективно і безпечно замінено антибіотикотерапією. Таке припущення зробили фахівці з Nationwide children's Hospital (Коламбус, штат Огайо, США) на підставі результатів невеликого пілотного дослідження, проведеного серед пацієнтів лікарні. У разі, якщо дані будуть підтверджені широкомасштабними клінічними випробуваннями, антибактеріальна терапія може бути включена в стандарти лікування гострого апендициту у дітей. Робота опублікована в журналі Journal of the American College of Surgeons.

Автори роботи, в пошуках можливої неінвазивної альтернативи апендектомії у дітей і підлітків, відібрали 77 пацієнтів, які надійшли у відділення невідкладної допомоги дитячої лікарні з жовтня 2012 року по жовтень 2013 року. Всім їм при вступі був поставлений діагноз «неускладнений гострий апендицит». Тобто, у пацієнтів не спостерігалося симптомів перитоніту, закупорки апендикса каловими каменями і надмірного набряку запаленого відростка. Таким буває приблизно кожен п'ятий випадок апендициту в Nationwide children's Hospital, відзначають автори. Пацієнтам та їх родичам було запропоновано вибрати між екстреною операцією і 24-годинним внутрішньовенним введенням антибіотика в лікарняних умовах, з подальшим 10-денним прийомом ліків перорально вдома, але з регулярним відвідуванням лікарні для лікарського огляду. 30 пацієнтів у результаті вибрали антибіотикотерапію, а решта - апендектомію.

Було зафіксовано, що 93 відсотки з тих, хто надав перевагу антибіотикам, вже через добу після початку терапії відчували себе набагато краще і вже через три дні повністю одужали. У тих, хто переніс операцію на це пішло в середньому 17 днів. Трьом дітям з групи антибіотикотерапії все ж довелося протягом місяця видалити апендикс, проте у жодному з випадків ознак розриву відростка не спостерігалося.

«Ми ні в якому разі не ратуємо за скасування апендектомії, -підкреслив в інтерв'ю Reuters Health провідний автор дослідження Пітер Міннечі (Peter Minneci). - Ми лише говоримо про те, що можуть бути дві можливі стратегії».

В даний час Міннечі та його колеги продовжують спостереження за учасниками дослідження. В той же час вони планують почати ще одне клінічне випробування методу на пацієнтах з більш складними випадками апендициту. Крім того, команда Міннечі веде переговори з іншими дитячими лікарнями з тим, щоб набрати більше 800 дітей для участі в масштабному клінічному випробуванні антибіотикотерапії при неускладненому гострому апендициті. Якщо результати цього дослідження будуть такими ж, як і в першому, не виключено, що метод буде прийнятий як стандарт лікування.

***

Гострий апендицит - запалення червоподібного відростка сліпої кишки (апендикса). Хоча єдиної думки про причини розвитку цього найбільш поширеного захворювання черевної порожнини не існує (серед гіпотез - механічна закупорка просвіту відростка каловими каменями або в результаті запалення і набряку прилеглих тканин), «золотим стандартом» при гострому апендициті завжди вважається екстрене хірургічне видалення органу.

Медпортал