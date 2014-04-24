Вчені відкрили протеїн яйцеклітини

Вчені виявили чинник, який впливає на взаємодію яйцеклітини і сперматозоїда та визначає, чи зможуть вони злитися для успішного зачаття. Новий фактор відкриває можливості для розробки нових підходів до лікування безпліддя з одного боку, і до винаходу контрацептивів нового типу - з іншого.

Фактор Izumo, який присутній на поверхні сперматозоїда і відповідає за розпізнавання яйцеклітини, був відкритий в 2005 році групою японських вчених. Але тільки зараз їх колеги з Інституту імені Сенгера в США виявили другого учасника взаємодії - білок на поверхні яйцеклітини, який зв'язує Izumo. Цей новий білок назвали Juno, на честь Юнони - римської богині-покровительки шлюбу і плодючості.

Визначення варіанту роботи факторів Juno у жінки можливо з допомогою простого генетичного тесту. Коли він буде розроблений і увійде в широку практику, це дозволить значно спростити визначення причин безпліддя. Різноманітні тести на злиття клітин в пробірці, складні регулярні процедури з визначення прихованих інфекцій, непрохідність маткових труб та інше - безплідні пари витрачають на це роки. Замість цього тест на фактори Juno/Izumo дозволить відразу перейти до планування ЕКО або альтернативних способів батьківства.

Дослідники також створили мишей, у яких вимкнений ген Juno. Як і очікувалося, самки таких мишей повністю безплідні. Навіть у лабораторному тесті штучного запліднення в пробірці їх яйцеклітини не здатні зливатися зі сперматозоїдами. У свою чергу, самці мишей безплідні, якщо у них відсутній ген Izumo.

Взаємодія факторів Izumo-Juno - це перше з детально встановлених наукою взаємодій молекул при заплідненні. В експерименті учені також виявили, що незабаром після першого контакту зі сперматозоїдом, яйцеклітина ховає фактор Juno зі своєї поверхні, вже через 40 хвилин його неможливо виявити.

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