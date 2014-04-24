Низькокалорійні меню змушують людину їсти більше



Широкий вибір страв у ресторанах часом може спантеличити відвідувача. Прагнучи полегшити йому вибір, деякі заклади намагаються класифікувати інформацію, відокремивши звичайне меню від дієтичного, що, як виявилося, може призвести до негативних наслідків.

Замість того, щоб з'їсти менше калорій, відвідувач з'їсть більше, довели вчені Джеффрі Паркер з Університету штату Джорджія і Дональд Леманн з Колумбійського університету.

Дослідники провели ряд онлайн-досліджень, в ході яких просили людей замовити їжу з меню, подібних тим, що є у відомих мережевих ресторанах.

Для цього учасників розділили на три групи. Тим, хто був у першій, пропонували традиційне меню, в якому доступні страви перераховувалися без зазначення кількості калорій. Іншій групі давали ті ж меню, але з інформацією про калорії, а третій - меню, в якому низькокалорійні страви - для зручності - були винесені в окремий розділ.

Результати показали, що учасники, які обирали їжу з традиційного і "низькокалорійного" меню, зробили замовлення на однакову кількість калорій. А учасники, які вибирали з другого меню - де калорії вказувалися, але страви не групувалися - вибрали страви з меншим вмістом калорій в цілому.

Таким чином, з'ясувалося, що низькокалорійне меню анітрохи не сприяє зниженню ваги і збереженню фігури. На думку вчених, вся справа у психології. Бачачи в меню "дієтичний" розділ, люди заздалегідь вважали, що зазначені в ньому страви будуть не смачними і не наситять їх, тому пропускали його, не читаючи, і робили замовлення з більш калорійних розділів.

Меддэйли