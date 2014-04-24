"Гормон голоду" може лікувати депресію - вчені

Коли рівень греліну підвищується, він починає діяти як натуральний антидепресант, повідомляє Delhi Daily News.

Рівень греліну збільшується перед прийомом їжі і відіграє важливу роль у підвищенні апетиту.

Провівши досліди над мишами, дослідники прийшли до висновку, що антидепресивні властивості греліну стають потужнішими, коли підвищується рівень гормону внаслідок тривалого психологічного стресу або голодування.

Вчені стверджують, що дослідження механізму дії "гормону голоду" допомогло їм приступити до розробки антидепресантів нового рівня.

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