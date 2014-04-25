Заняття спортом розвивають не тільки м'язи, але і пам'ять людини

Вчені знову довели, що регулярні фізичні навантаження позитивно позначаються не тільки на м'язах та серцевої діяльності, але і на роботі мозку. Як пише "Російська газета", група дослідників вивчила роботу білка FNDC5, який особливо активно виділяється в м'язах під час занять спортом. Проводячи досліди на мишах, учені виявили, що цей білок міститься не тільки в м'язах, але і в мозку тварин.

В ході подальшого експерименту лабораторні миші щовечора пробігали близько п'яти кілометрів. Через місяць їх показники порівняли з тими гризунами, які вели малорухливий спосіб життя. Як і очікувалося, у нетренованих мишей була велика маса, і на відміну від "бігунів" у них містилося мало білка FNDC5 у ділянці мозку, що відповідає за навчання і пам'ять. Відповідно, у мишей-спортсменів показник вмісту білка був високий, що стимулювало відповідні ділянки мозку.