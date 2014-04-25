Порушення сну може сигналізувати про тяжкі недуги

Порушення сну можуть бути сигналами про те, що людина страждає або потенційно схильна до хвороби Паркінсона або хвороби Альцгеймера. Про це пише Газета.ги з посиланням на статтю американських вчених, опубліковану в журналі Trends in Neuroscience.

Американці провели дослідження, учасниками якого стали близько 2 тисяч здорових людей, а також близько тисячі осіб, що страждають хворобою Паркінсона і хворобою Альцгеймера. Літні люди, що страждали порушеннями сну, в 80% випадків виявляли ознаки цих важких захворювань. Вчені вважають, що їх дослідження ляже в основу нових методів ранньої діагностики таких хвороб.