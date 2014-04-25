Любов до спиртного може стати причиною переїдання і ожиріння

Надмірне вживання алкоголю шкодить не тільки печінці, але й призводить до того, що людина починає споживати більше калорій. Це, в свою чергу, загрожує надмірною вагою і ожирінням, показало дослідження, проведене британською компанією YouGov на замовлення організації Slimming World ("Світ, що худне "), пише Meddaily.ru.

Дослідники опитали 2042 людини щодо їх ставлення до алкоголю і виявили таку закономірність: серед тих, хто мав схильність до спиртного, більше половини (51%) заявили, що алкоголь вплинув на їх харчові звички.

Так, в ніч після рясного пиття любителі випити споживали на 2829 калорій більше звичайного. І це тільки з їжею. Напої додавали ще 1476 калорій. На наступний ранок питуща людина споживала в середньому ще 2051 зайвих калорій.

Таким чином за добу алкоголік отримував 6356 калорій понад норми.

Алкоголь послаблює здатність людей до самоконтролю, пояснила ВВС доктор Джекі Лавин Slimming World. Між тим, за даними експертів, додаткові калорії можуть призвести до збільшення ваги приблизно на 900 грамів у тиждень. Це, в свою чергу, може підвищити ризик серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і деяких видів раку.