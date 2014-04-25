Засіб, який допоможе боротися зі старінням шкіри

Американські косметологи впевнені, що бульйон з яловичини або баранини є прекрасним антивіковим засобом. Косметолог голлівудських знаменитостей Джулія Марч рекомендує такий засіб своїм клієнтам, які скаржаться на провисання або почервоніння шкіри. У людей, які вживають бульйон зменшують запалення на шкірі, вона стає більш сяючою і підтягнутою. Бульйон має зміцнюючу, омолоджуючу та лікувальну дію. Джулія Марч рекомендує випивати близько трьох чашок бульйону в день.

Для корисного ефекту, бульйон необхідно готувати протягом кількох годин. Додавання до бульйону оцту допоможе витягнути з кісток мінерали, а додавання овочів і зелені поліпшить смак.

У бульйоні міститься багато природного колагену, саме цей білок надає шкірі пружності та еластичності. Також у кістках і хрящах міститься гіалуронова кислота, яка сприяє насиченню шкіри водою і мінералами.

med2.ru