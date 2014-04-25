Новий аналіз крові допомагає в діагностиці та лікуванні артриту

Також цей аналіз допоможе визначити лікарські препарати, які потрібні для лікування конкретного пацієнта від хвороби.

Дослідники виявили в крові два біомаркери, що дозволяють визначити потенційну жертву остеоартриту. Аналіз крові дає можливість лікарям виявляти тих пацієнтів, чий стан буде погіршуватися. Ці ж біомаркери допомагають перевіряти ефективність різних ліків, які застосовуються для лікування артриту. На остеоартрит у Великій Британії хворіють понад 8 мільйонів осіб. Це основна причина болю та інвалідності у британців. Артрит розвивається через зношування суглобів і особливо хрящів і призводить до зменшення кількості синовіальної рідини - желеподібної субстанції, яка виділяється мембранами, що оточують суглоби.

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