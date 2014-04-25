Через помилку при проведенні ЕКЗ італійка виношує чужу двійню

Як повідомляє AFP з посиланням на газету La Stampa, при проведенні процедури в клініці переплутали ембріони, в результаті чого одна з пацієнток тепер виношує двійню, біологічними батьками якої є інша пара.

Як з'ясувалося, підміна ембріонів сталася 4 грудня, коли чотири пацієнтки клініки одночасно проходили процедуру ЕКО у лікаря Джузеппе Новеллі (Giuseppe Novelli). Те, що одна з жінок виношує генетично чужих їй дітей, стало відомо лише в кінці березня, коли термін вагітності вже перевищував три місяці. Поки не ясно, чи призвела помилка до того, що ще одна пацієнтка вагітна чужою дитиною.

Міністерство охорони здоров'я Італії, а також місцеві наглядові органи вже почали розслідування ситуації, тимчасово припинивши всі процедури по штучному заплідненню в клініці Sandro Pertini. Зокрема, належить з'ясувати, чи це одиничний випадок і наскільки в клініці дотримувалися національних та європейських стандартів щодо процедур штучного запліднення.

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