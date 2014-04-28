Тривале годування грудьми знижує ризик ранньої смерті

Вони проаналізували дані майже 7000 осіб у віці від 24 до 32 років і прийшли до висновку, що грудне молоко впливає на рівень С-реактивного білка (CRP), підвищений рівень якого є ключовою ознакою запальних процесів в організмі, пов'язаних, в тому числі з серцево-судинними захворюваннями, передає Meddaily.ru з посиланням на Nursing Times.

Зокрема, дослідники встановили, що годування грудьми протягом трьох місяців знижує рівень цього білка на 20%, а протягом від трьох до шести місяців - на 26,7%.

Отримання дітьми грудного молока протягом від шести до 12 місяців знижувало рівень CRP на 29,6%, а понад 12 місяців - на 29,8%, говориться в результатах дослідження, опублікованого вченими американського Північно-Західного університету в журналі Proceedings of the Royal Society B.