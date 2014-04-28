Ожиріння заборонили називати хворобою

Вчені дуже не рекомендують називати ожиріння хворобою, тому що його жертви перестають боротися із зайвою вагою і з горя починають їсти ще більше. Про це пише MedikForum, посилаючись на дослідження фахівців з американських університетів Річмонда і Міннесоти.

В червні 2013 року Американська медична асоціація офіційно оголосила ожиріння хворобою. Але з'ясувалося, що якщо мова йде про хворобу, то людям здається, що зміна режиму харчування не допоможе. Адже хвороби лікують ліками, оперативним втручанням, різними процедурами, але не голодуванням.

Коли лікарі кажуть людям з ожирінням, що вони хворі, пацієнтам це навіть приносить полегшення, оскільки психологічно знімає з них провину за зайву вагу. Адже хвороба - це не плід власного переїдання, а таке нещастя, яке може статися з ким завгодно.