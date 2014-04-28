Популярні ліки від печії порушують роботу серця

Мотиліум (домперидон) зазвичай призначають при нудоті, печії та інших подібних розладах. Але тепер європейські експерти випускають нові директиви щодо даного засобу, скоротивши список показань до нудоти і блювоти. Тобто при печії або переїданні його пити не можна.

Було виявлено 342 повідомлення про серйозні побічні ефекти і про 57 смертей від ускладнень з боку серця після прийому домперидону, передає Meddaily.ru з посиланням на The Telegraph. Даний препарат, до речі, активно виписують дітям з сильним кислотним рефлюксом. Згідно з новими директивами, його можна продовжувати використовувати, але з великою обережністю.

Описані зміни випустило Агентство з регулювання медичних препаратів і продуктів після звіту, представленого Європейським медичним агентством. В цілому, на думку експертів, "плюси" переважують "мінуси" домперидону. Однак варто пам'ятати про ризики, особливо сердечникам.

Краще всього приймати препарат у найменшій дозуванні максимально короткий час (не більше тижня). Ін'єкційна форма ліків була відкликана ще в 1985 році через побічні ефекти. Домперидон здатний порушувати ритм серцебиття та електричну активність серця.