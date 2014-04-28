Ще одна корисна властивість вина

Якщо щодня випивати по келиху будь-якого вина, то можна захистити організм від хвороб нирок. А якщо хвороба нирок вже є, то вино врятує серце, пише Meddaily.ru з посиланням на дослідження Університету Колорадо-Денвер. Було доведено: споживання вина в обсязі до 1 келиха в день знижувало показники хронічної хвороби нирок на 37% порівняно з людьми, взагалі не п'ють вино. А у людей з уже розвиненою хворобою нирок серцевий недуг діагностувався на 29% рідше.

Користь вина зумовлена вмістом спирту і антиоксидантів. В цілому вино здатне підвищувати рівень ліпопротеїнів високої щільності ("корисного холестерину"), тим самим, захищаючи артерії від пошкоджень. В рамках останнього дослідження не проводилась межа між червоним і білим вином. І в цілому точний механізм впливу вина на нирки поки не описаний. Одне відомо: надмірне споживання вина здатне підвищити тиск, що спровокує розвиток хронічної хвороби нирок.