Вчені "реабілітували" чоловічу Y-хромосому

Чоловіча Y-хромосома щодо генетики вважалася вченими «неповноцінною». Це обумовлено тим, що вона дуже маленька і на ній розташовано небагато генів. Як вважають деякі вчені, Y-хромосома еволюційно деградує, втрачає гени, і не виключено, що в майбутньому вона взагалі зникне.

Подібна думка була спростована двома групами дослідників, роботи яких опубліковані в останньому номері наукового журналу Nature.

Ними було показано, що гени Y-хромосоми дуже важливі для виживання представників чоловічої статі. Десятки генів стосуються не тільки властивостей репродуктивної системи, таких як якість сперматозоїдів, але й інших важливих ознак.

Отримані результати можуть допомогти розібратися, чому чоловіки і жінки по-різному переносять різні захворювання. Можливо, це стане основою для створення нових методів лікування обох статей.

Вчені планують скласти біохімічний каталог відмінностей між жіночими і чоловічими клітинами, щоб правильно оцінювати відмінності в їх життєздатності, продукції білків та експресії генів.

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