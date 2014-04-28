AstraZeneca відмовляється від поглинання Pfizer

Британська фармацевтична компанія AstraZeneca закликала своїх акціонерів не вживати ніяких дій у зв'язку з пропозицією щодо викупу акцій з боку американської фірми Pfizer, повідомляє Gazeta.ru з посиланням на Reuters.

Раніше повідомлялося, що Pfizer відновила спроби придбати свого британського конкурента AstraZeneca за £60 млрд ($100 млрд).

«Рада директорів зберігає впевненість у незалежній стратегії компанії AstraZeneca», - підкреслила її прес-служба. На думку компанії, Pfizer "сильно занизила вартість викупу акцій".