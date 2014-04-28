AstraZeneca відмовляється від поглинання Pfizer
16:59, 28 квітня 2014Зарубіжні новини
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Рада директорів зберігає впевненість у незалежній стратегії компанії AstraZeneca
Фото: УНІАН
Британська фармацевтична компанія AstraZeneca закликала своїх акціонерів не вживати ніяких дій у зв'язку з пропозицією щодо викупу акцій з боку американської фірми Pfizer, повідомляє Gazeta.ru з посиланням на Reuters.
Раніше повідомлялося, що Pfizer відновила спроби придбати свого британського конкурента AstraZeneca за £60 млрд ($100 млрд).
«Рада директорів зберігає впевненість у незалежній стратегії компанії AstraZeneca», - підкреслила її прес-служба. На думку компанії, Pfizer "сильно занизила вартість викупу акцій".
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